Эксклюзивные подарки
и сувениры премиум класса с гравюрой

Ручная работа мастеров Златоуста. Строгий контроль качества.
Доставка по всей территории Российской Федерации и стран СНГ.

Преимущества

Каждое изделие от Арсенал — это не просто товар, а отражение безупречного вкуса, индивидуальности и высокого мастерства.

  • 01
    Богатый ассортимент

    Более 3 500 премиальных сувениров: от VIP-наборов до редких коллекционных предметов

  • 02
    Уникальность продукции

    Предлагаем эксклюзивные бизнес-подарки, которых нет в массовом производстве

  • 03
    Гарантия качества

    Вся продукция проходит строгий контроль и имеет официальную гарантию. Отвечаем за результат, берем ответственность за безупречный вид

  • 04
    Ручная работа мастеров

    Каждое изделие создается вручную мастерами, владеющими традиционной златоустовской гравюрой

Спецпредложения

Новинки, акции

Водочный набор «Белый ключ»
Водочный набор «Белый ключ»
38 400 р 42 250 р
Водочный набор «Белый ключ» /3 рюмки/
Водочный набор «Белый ключ» /3 рюмки/
25 300 р 27 850 р
Набор для шампанского «Совершенство» 6 фужеров
Набор для шампанского «Совершенство» 6 фужеров
65 900 р 72 500 р
Нож «Волк» /ЭИ-107/
Нож «Волк» /ЭИ-107/
14 900 р 16 000 р
Нож подарочный Глухарь /ЭИ-107/
Нож подарочный Глухарь /ЭИ-107/
16 000 р 18 000 р
Складной нож «Волк» /ЭИ-107/
Складной нож «Волк» /ЭИ-107/
23 800 р 28 656 р
Нож цм "Лиса"
Нож цм “Лиса”
43 500 р 46 000 р
О компании

Мы компания производитель эксклюзивных подарков и сувениров к любому вашему празднику!

Создаем элитные сувениры ручной работы. Сохраняем традиции златоустовской гравюры, добавляем современный стиль. Используем позолоту высшей пробы, натуральные камни и оригинальные техники изготовления. Превращаем каждую вещь в атрибут элитарности и премиальности.

Вы можете приобрести эксклюзивные подарки, которые невозможно найти в массовом сувенирном производстве. Такой подарок подчеркнет вкус дарителя и вызывает гордость у получателя.
Подробнее о компании

Преимущества покупки

  • Клиентский сервис

    Ценим доверие и предоставляем персональное сопровождение на всех этапах: от помощи в выборе до вручения

  • Цена на эксклюзивные подарки

    Прямое производство позволяет предлагать премиальные изделия без наценок. Вы платите за мастерство, традиции и уникальность

  • Доставка по России и СНГ

    Обеспечиваем быструю и безопасную доставку: ваш элитный подарок приедет вовремя, тщательно упакованный, в идеальном состоянии

  • Брендирование

    Персонализируем эксклюзивные сувениры: наносим логотипы, имена или символику, превращая вещь в уникальный знак статуса

Ваши отзывы

Посмотрите на отзывы наших клиентов

Если по каким-то причинам товар Вам не подойдет, или не понравится, мы вернем Вам всю сумму

Алексей Громов
руководитель, Санкт-Петербург

Коньячный набор «Статус» — точное попадание для деловой встречи. Инициалы на бокале сделали безупречно, металл играет в свете. Деревянная коробка и подложка выглядят солидно. Доставка пришла вовремя, упаковка защищенная. Набор заметили и оценили, заинтересовались. Порекомендовал.

Елена Котова
HR-директор, Новосибирск

К юбилею компании заказали учредителю набор для водки с логотипом. Отправили файл с ТЗ, макет согласовали быстро, предложили аккуратные зоны гравировки. Комплект на подносе выглядит представительно: фужеры ровные, металл без изъянов, блеск стабилен. Коробка простая, без излишеств, но выглядит дорого, внутри премиальная подложка. Упаковка усиленная, доставка пришла к нужной дате. Подарок очень понравился, используется активно. Мы получили ровно тот эффект, на который рассчитывали.

Степан Левин
менеджер проектов, Пермь

Подкова на камне стала семейным талисманом. Минерал насыщенный, исполнение гравюры — тонкая работа, в интерьере выглядит как арт-объект. Заказ оформили через интернет, покупка прошла гладко; прислали фото перед отправкой. Упаковка надежная, подарок приехал без повреждений и сразу произвел впечатление на гостей. Но главное — довольна мама, которая мечтала о таком украшении в дом. Рекомендую Арсенал!

Наталья Руднева
коммерческий директор, Ростов-на-Дону

Партнеру дарили златоустовский нож. Согласовали нанесение инициалов и дату на ножнах. Орнамент выбрали по каталогу. Клинок ровный, геометрия чистая, металл сияет. Коробка добротная, из дерева, смотрится благородно, и подложка выглядят статусно. Встреча началась с восторга: подарок оказал нужное действие. Угодили. Весьма рекомендую компанию Арсенал.

Игорь Сафронов
инженер, Екатеринбург

Дарили отцу подстаканник с гербом. Гравюра глубокая, линии живые, позолота дорого выглядит. Пить чай приятно. Вещь не для витрины, а для быта, смотрится очень представительно. Отец бывший начальник, сказал, что чувствует себя важной персоной. Рекомендую тем, кто ценит традицию.

Антон Дьячков
руководитель, Казань

О компании. Редко встречаешь ассортимент премиального сегмента, собранный так стройно. Видно школу Златоустовской гравюры — единый художественный язык, без случайных вещей. Для приема VIP-гостей берем серии: подстаканники, посуду. Все подбираем по стилю, всегда получаем подробную консультацию. Все изделия одинакового качества, логистика точная. Подкупает, что это производитель, а не перекупы. Пару раз делали нам на заказ. Удобно и надежно. Арсенал рекомендую.

Марина Коваль
продюсер, Москва

В интернет-каталоге легко сравнить серии, фото крупным планом показывают фактуру. Ассортимент большой, но выдержан по стилю. Товар приходит в порядке, покупать комфортно, менеджер реагирует быстро. Работали с Арсеналом пару раз, будем обращаться еще.

Георгий Латыпов
коллекционер, Нижний Новгород

Эх, люблю я красивые вещи! У Арсенала нашел сочетание качества, эстетики и эксклюзивности. Чувствуется стиль. По макрофото удобно выбрать: видна глубина рисунка, качество никеля и позолоты. По факту: качество на высоте! Упаковка коллекционная, хранить удобно. Покупать безопасно: товар приходит быстро, надежно упакованным. Радую себя иногда новыми экспонатами своей небольшой коллекции.

Дарья Волошина
руководитель закупок, Москва

Для топовых мероприятий брали серии посуды: наборы под шампанское, кофейные наборы, икорницы. Брендирование разными способами делали, и логотип, и название компании. Партнеры замечали это, отмечали, что очень изысканно и необычно. Макеты согласовали быстро, советовали что и где лучше разместить. Логистика четкая, получили все в срок, упаковка укрепленная. Премиальность в деталях — работать с таким подходом приятно. Будем обращаться в Арсенал еще.

Вероника Астахова
архитектор, Самара

На юбилей заказывали часы из малахита. Имя и дату нанесли именинника. Получилось сдержанно и персонально. Камень без дефектов, позолота дает теплый акцент, механизм бесшумен. Получатель сказал: «вещь на десятилетия». Коробка деревянная представительная, подложка дорого выглядит, бережет поверхность. Даже жалко было доставать из коробки: смотрелось так благородно в ней. Заказывать онлайн оказалось удобно, менеджер помог сравнить варианты и уложиться в план по времени.

Контакты

Юридический адрес: 456228, Челябинская область, город Златоуст, кв-л Медик, д. 6

ИНН: 7404068871

ИНН: 740401001

ОГРН: 1177456016363

Расчётный счет: 40702810472000018743

Банк: Челябинское отделение №8597 пао Сбербанк

БИК: 047501602

Корр. счёт: 30101810700000000602

Генеральный директор: Яблонский Дмитрий Олегович

Свяжитесь с нами и мы поможем вам подобрать подарок!

Если по каким-то причинам товар Вам не подойдёт, или не понравится, мы вернём Вам всю сумму