Клиентский сервис
Ценим доверие и предоставляем персональное сопровождение на всех этапах: от помощи в выборе до вручения
Более 3 500 премиальных сувениров: от VIP-наборов до редких коллекционных предметов
Предлагаем эксклюзивные бизнес-подарки, которых нет в массовом производстве
Вся продукция проходит строгий контроль и имеет официальную гарантию. Отвечаем за результат, берем ответственность за безупречный вид
Каждое изделие создается вручную мастерами, владеющими традиционной златоустовской гравюрой
Прямое производство позволяет предлагать премиальные изделия без наценок. Вы платите за мастерство, традиции и уникальность
Обеспечиваем быструю и безопасную доставку: ваш элитный подарок приедет вовремя, тщательно упакованный, в идеальном состоянии
Персонализируем эксклюзивные сувениры: наносим логотипы, имена или символику, превращая вещь в уникальный знак статуса
Если по каким-то причинам товар Вам не подойдет, или не понравится, мы вернем Вам всю сумму
Коньячный набор «Статус» — точное попадание для деловой встречи. Инициалы на бокале сделали безупречно, металл играет в свете. Деревянная коробка и подложка выглядят солидно. Доставка пришла вовремя, упаковка защищенная. Набор заметили и оценили, заинтересовались. Порекомендовал.
К юбилею компании заказали учредителю набор для водки с логотипом. Отправили файл с ТЗ, макет согласовали быстро, предложили аккуратные зоны гравировки. Комплект на подносе выглядит представительно: фужеры ровные, металл без изъянов, блеск стабилен. Коробка простая, без излишеств, но выглядит дорого, внутри премиальная подложка. Упаковка усиленная, доставка пришла к нужной дате. Подарок очень понравился, используется активно. Мы получили ровно тот эффект, на который рассчитывали.
Подкова на камне стала семейным талисманом. Минерал насыщенный, исполнение гравюры — тонкая работа, в интерьере выглядит как арт-объект. Заказ оформили через интернет, покупка прошла гладко; прислали фото перед отправкой. Упаковка надежная, подарок приехал без повреждений и сразу произвел впечатление на гостей. Но главное — довольна мама, которая мечтала о таком украшении в дом. Рекомендую Арсенал!
Партнеру дарили златоустовский нож. Согласовали нанесение инициалов и дату на ножнах. Орнамент выбрали по каталогу. Клинок ровный, геометрия чистая, металл сияет. Коробка добротная, из дерева, смотрится благородно, и подложка выглядят статусно. Встреча началась с восторга: подарок оказал нужное действие. Угодили. Весьма рекомендую компанию Арсенал.
Дарили отцу подстаканник с гербом. Гравюра глубокая, линии живые, позолота дорого выглядит. Пить чай приятно. Вещь не для витрины, а для быта, смотрится очень представительно. Отец бывший начальник, сказал, что чувствует себя важной персоной. Рекомендую тем, кто ценит традицию.
О компании. Редко встречаешь ассортимент премиального сегмента, собранный так стройно. Видно школу Златоустовской гравюры — единый художественный язык, без случайных вещей. Для приема VIP-гостей берем серии: подстаканники, посуду. Все подбираем по стилю, всегда получаем подробную консультацию. Все изделия одинакового качества, логистика точная. Подкупает, что это производитель, а не перекупы. Пару раз делали нам на заказ. Удобно и надежно. Арсенал рекомендую.
В интернет-каталоге легко сравнить серии, фото крупным планом показывают фактуру. Ассортимент большой, но выдержан по стилю. Товар приходит в порядке, покупать комфортно, менеджер реагирует быстро. Работали с Арсеналом пару раз, будем обращаться еще.
Эх, люблю я красивые вещи! У Арсенала нашел сочетание качества, эстетики и эксклюзивности. Чувствуется стиль. По макрофото удобно выбрать: видна глубина рисунка, качество никеля и позолоты. По факту: качество на высоте! Упаковка коллекционная, хранить удобно. Покупать безопасно: товар приходит быстро, надежно упакованным. Радую себя иногда новыми экспонатами своей небольшой коллекции.
Для топовых мероприятий брали серии посуды: наборы под шампанское, кофейные наборы, икорницы. Брендирование разными способами делали, и логотип, и название компании. Партнеры замечали это, отмечали, что очень изысканно и необычно. Макеты согласовали быстро, советовали что и где лучше разместить. Логистика четкая, получили все в срок, упаковка укрепленная. Премиальность в деталях — работать с таким подходом приятно. Будем обращаться в Арсенал еще.
На юбилей заказывали часы из малахита. Имя и дату нанесли именинника. Получилось сдержанно и персонально. Камень без дефектов, позолота дает теплый акцент, механизм бесшумен. Получатель сказал: «вещь на десятилетия». Коробка деревянная представительная, подложка дорого выглядит, бережет поверхность. Даже жалко было доставать из коробки: смотрелось так благородно в ней. Заказывать онлайн оказалось удобно, менеджер помог сравнить варианты и уложиться в план по времени.
