Для топовых мероприятий брали серии посуды: наборы под шампанское, кофейные наборы, икорницы. Брендирование разными способами делали, и логотип, и название компании. Партнеры замечали это, отмечали, что очень изысканно и необычно. Макеты согласовали быстро, советовали что и где лучше разместить. Логистика четкая, получили все в срок, упаковка укрепленная. Премиальность в деталях — работать с таким подходом приятно. Будем обращаться в Арсенал еще.